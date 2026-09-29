Объем оплат по QR-кодам и биометрии в Воронежской области вырос на 23%

За первые шесть месяцев 2026 года объем платежей по QR-кодам и биометрии в Воронежской области достиг 32,4 млрд руб. Всего местные жители совершили таким способом 21,2 млн покупок. Объем транзакций увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В то же время традиционные расчеты по банковским картам, напротив, сократились. За январь — июнь количество таких операций снизилось на 7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

При этом на руках у населения по-прежнему остается много карт — к 1 июля их насчитывалось 6,9 млн шт. За полгода по ним провели 492,3 млн операций на 575,9 млрд руб. Средняя сумма одной транзакции составила 1,2 тыс. руб.

С января по сентябрь 2025 года жители Воронежской области расплатились по QR-кодам и с применением биометрии 31 млн раз. Популярность инструмента увеличилась почти вдвое: за тот же период 2024-го аналогичные операции совершались 17,1 млн раз.

Кабира Гасанова