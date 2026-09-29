В Батайске задержали подозреваемого в ограблении прохожей и ювелирного магазина

Задержан подозреваемый в ограблении прохожей и ювелирного магазина в Батайске Ростовской области. Он заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Около полуночи в полицию обратился сотрудник охраны ювелирного магазина на ул. Кирова. Он сообщил, что неизвестный проник в торговый зал и похитил оттуда ценности. Как выяснили полицейские, злоумышленник разбил окно помещения мусорным баком, проник внутрь и забрал серебряные изделия на 300 тыс. руб. Подозреваемого задержали его при попытке сбыть украденные драгоценности в местном ломбарде. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний житель Владимирской области, приехавший в Батайск на заработки.

Позже выяснилось, что до кражи из бутика задержанный ограбил 50-летнюю местную жительницу: налетчик сорвал с женщины сумку, где находились два мобильных телефона и банковские карты. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице. Кроме того, задержанного подозревают в хищении верхней одежды из магазина, расположенного на той же улице, что и ювелирный салон. Причиненный в этом случае ущерб составил 26 тыс. руб.

Следователями органов внутренних дел в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела о краже и грабеже (ч. 2 и 3 ст. 158 и ч. 1 ст. 161 УК РФ).

Мария Иванова