Власти Кубани направят 3,6 млрд рублей на благоустройство 124 зеленых зон

Власти Краснодарского края в 2026 году выделят 3,6 млрд руб. на благоустройство 124 зеленых зон в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

«Благодаря проекту по формированию комфортной городской среды нацпроекта "Инфраструктура для жизни" мы создаем новые и благоустраиваем существующие парки и скверы во всех муниципалитетах региона. В 2026 году благоустраиваем 124 зеленые зоны, на эти цели предусмотрели 3,6 млрд руб. На данный момент все работы завершили на 50 территориях»,— цитирует пресс-служба губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Вице-губернатор Евгений Пергун отметил, что для реализации нацпроекта налажено взаимодействие с органами местного самоуправления и региональным проектным офисом. По его словам, работы ведутся на всех запланированных территориях: подрядчики задействуют оборудование кубанских производителей и используют саженцы из местных питомников, что способствует высокой приживаемости растений и поддержке местных производителей.

Системный мониторинг темпов работ на каждом объекте осуществляет министерство ТЭК и ЖКХ региона совместно с проектным офисом и департаментом по архитектуре и градостроительству.

Анна Гречко