На вантовом мосту в составе КАД ограничат движение с 6 октября

На Большом Обуховском мосту в составе КАД в Санкт-Петербурге с 6 октября введут ограничения движения из-за ремонта деформационного шва. Работы продлятся до 31 октября, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Большом Обуховском мосту в Петербурге отремонтируют деформационный шов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ На Большом Обуховском мосту в Петербурге отремонтируют деформационный шов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В период с 6 по 19 октября на внутреннем кольце КАД перекроют переходно-скоростную полосу, а также первую и вторую полосы движения. С 20 по 31 октября ограничения перенесут на третью и четвертую полосы.

На оставшихся для движения полосах скорость ограничат до 50 км/ч. Работы на 57-м километре КАД будут проводиться круглосуточно.

На время ремонта дорожники установят временные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари. Информация об ограничениях будет размещаться на информационных табло и дорожных знаках.

Матвей Николаев