Инвестиции резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» в 13 раз превысили объем полученных льгот

За 20 лет работы особой экономической зоны «Санкт-Петербург» ее резиденты инвестировали в свои проекты 177,3 млрд рублей. Это в 13 раз превышает объем предоставленных им льгот, который составил 13,5 млрд рублей, сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» вложили в проекты 177,3 млрд рублей за 20 лет

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» вложили в проекты 177,3 млрд рублей за 20 лет

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

За это время налоговые и таможенные платежи, а также страховые взносы резидентов в федеральный и городской бюджеты достигли 123,9 млрд рублей. Таким образом, на каждый рубль предоставленных льгот пришлось более девяти рублей бюджетных поступлений.

«Средства, высвобождаемые благодаря льготам, компании инвестируют в разработку и производство востребованной продукции. Крупнейшие инвесторы ОЭЗ уже реализовали или реализуют вторые и третьи очереди своих проектов. Для нас это главный показатель эффективности и успешности нашей особой экономической зоны», — отметил губернатор Александр Беглов.

Совокупная выручка компаний-резидентов с учетом результатов первого полугодия 2026 года достигла 642,9 млрд рублей. Почти пятую часть этой суммы компании направили в бюджеты в виде различных платежей.

За два десятилетия резиденты ОЭЗ создали 8453 рабочих места. Сейчас в особой экономической зоне зарегистрированы 67 компаний.

Матвей Николаев