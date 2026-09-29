Минстрой Крыма вступил в дело о взыскании более 1 млрд рублей

Арбитражный суд Республики Крым заменил службу капитального строительства на министерство строительства и архитектуры в деле о взыскании с ГКУ РК «Инвестстрой» более 1 млрд руб. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Согласно материалам дела, суд удовлетворил заявление министерства строительства и архитектуры о процессуальном правопреемстве в деле. Ведомство заняло место службы капитального строительства Республики Крым, прекратившей существование в результате реорганизации путем присоединения.

Правопреемство оформлено на стадии исполнительного производства по иску ООО «СГМ Груп» к ГКУ РК «Инвестстрой Республики Крым». Истец требует взыскать с ответчика 1 млрд руб. В деле участвуют также АО «Москапстрой» и Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СГМ Груп» зарегистрировано в 2007 году в Москве. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель Максим Ходаковский. Уставный капитал компании составляет 513 тысяч руб. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы. АО «Москапстрой» зарегистрировано в 1992 году в Москве. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал компании составляет 430,2 млн руб. Выручка предприятия за 2025 год — 14,83 млрд руб., убыток — 461,23 млн руб.

Основанием для замены стороны послужил указ главы Республики Крым от 18.12.2018 №389-У, по которому служба капстроительства была исключена из перечня органов власти, а ее права и обязанности перешли к министерству строительства и архитектуры.

Определение суда может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в Севастополе в течение месяца.

Тат Гаспарян