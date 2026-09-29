В Гулькевичах осудили жителей, укравших со счетов жертв 5,8 млн рублей

Гулькевичский районный суд огласил приговор троим участникам схемы телефонного мошенничества, похитившим с банковских счетов граждан более 5,8 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По материалам дела, не позднее ноября 2023 года один из фигурантов вступил в сговор с сообщником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Вместе с двумя другими соучастниками они звонили гражданам, представлялись банковскими сотрудниками и под предлогом выпуска либо перевыпуска карты выманивали коды из СМС-сообщений.

Получив нужные данные, злоумышленники заходили в мобильное приложение банка и распоряжались средствами на счетах потерпевших: снимали деньги через банкоматы или списывали с кредитных карт. Для связи с жертвами использовались виртуальные номера, вымышленные имена, мессенджер и технологии, скрывавшие реальное местонахождение группы.

Помимо похищенных 5,8 млн руб., фигуранты якобы пытались завладеть еще 751 тыс. руб. со счета одного из клиентов банка, однако тот вовремя перекрыл к нему доступ. Суд признал всех троих виновными.

С учетом роли каждого одному подсудимому назначили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, второму — два года в колонии общего режима. Единственная участница схемы получила 2,5 года условно с аналогичным испытательным сроком; с нее также взыскали в бюджет РФ 45,5 тыс. руб. Приговор в законную силу пока не вступил.

Анна Гречко