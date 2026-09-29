В Ростове осудили к 18 годам колонии администратора украинского канала

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил россиянина Игоря Карлова к 18 годам исправительной колонии строгого режима за ведение украинского канала в интернете. Кроме того, осужденному назначен штраф 470 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Житель Краснодара Игорь Карлов признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, госизмене, оправдании терроризма, призывах к экстремизму и осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации (п. «д» ч. 2 ст. 207.3, ст. 275, ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280, п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ).

Как установил суд, в 2022 году Игорь Карлов связался с неким гражданином Украины и согласился на его предложение администрировать украинский пропагандистский канал. Осужденный вел канал с 1 июня 2022 по 31 декабря 2024 года. В нем сообщалось об обстрелах и иных негативных для России событиях на ее территории, а также проводились сборы денег для ВСУ.

Кроме того, в январе 2023 года подсудимый опубликовал в канале персональные данные троих российских военных. Позже там же размещал ложные сообщения о действиях российской армии, оправдывал деятельность украинских организаций, которые в России запрещены и признаны террористическими, призывал к насилию над русскими и т.д.

Мария Иванова