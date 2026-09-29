Жителя Краснодара приговорили к 18 годам колонии за ведение украинского канала

Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодара Игоря Карлова к 18 годам исправительной колонии строгого режима и к штрафу 470 тыс. руб. за администрирование украинского пропагандистского канала. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, Игорь Карлов вел канал с 1 июня 2022 года по 31 декабря 2024 года. В канале публиковались посты «антироссийской направленности», которые информировали участников канала об обстрелах и иных негативных для России событиях на ее территории. Также осужденный размещал информацию о способах перевода денег для ВСУ.

В январе 2023 года подсудимый опубликовал в канале персональные данные троих российских военнослужащих. Позже размещал ложные сообщения о действиях российской армии, оправдывал деятельность украинских организаций, которые в России запрещены и признаны террористическими, призывал к насилию над русскими и т. д.

Мария Иванова