Бастрыкин потребовал доклад о нападении собак на детей в Горячем Ключе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах нападения бродячих собак на детей в Горячем Ключе Краснодарского края. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В сентябре в городе зафиксировали несколько подобных случаев. Утром 1 сентября бродячая собака укусила мальчика, возвращавшегося из школы домой. Местные жители отпугнули животное и вызвали скорую. Врач осмотрел ребенка, назначил лечение и отпустил домой. Впоследствии специалисты городской администрации и службы отлова нашли собаку в районе улиц Тельмана и Бабушкина и доставили ее в приют.

26 сентября в микрорайоне Заречье пес укусил ребенка за ногу. В мэрии заявили, что агрессивных собак на улицы возвращать не станут. Кроме того, сотрудники провели беседу с местной жительницей, подкармливавшей бездомных псов.

По данным СКР, в сентябре агрессивная собака напала на 12-летнего ребенка, которому потребовалась медицинская помощь. При этом компетентные органы мер по отлову животных не принимали.

СУ СК России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело. Господин Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах, установленных в ходе следственных действий, а по окончании расследования — о его результатах. Исполнение поручения взял под контроль центральный аппарат ведомства.

Анна Гречко