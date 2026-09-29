«Россети Северный Кавказ» требуют с Кизилюрта более 400 млн рублей

Арбитражный суд Республики Дагестан перенёс на 10 октября 2026 года рассмотрение иска «Россети Северный Кавказ» к администрации Кизилюрта о взыскании 354,75 млн рублей долга за электроэнергию и 47,06 млн рублей пеней. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Энергокомпания требует с муниципалитета 354,75 млн рублей основного долга за электроэнергию, приобретавшуюся в целях компенсации потерь в сетях за период с декабря 2024 по июнь 2025 года. Помимо этого, истец заявил о взыскании более 47 рублей пеней, начисленных за период с января по сентябрь 2025 года, с последующим начислением процентов до дня фактической оплаты.

Причины переноса заседания в резолютивной части судебного определения не указаны.

Суд отложил рассмотрение иска ПАО «Россети Северный Кавказ» (филиал Дагэнерго) к администрации города Кизилюрта о взыскании задолженности за электроэнергию. Следующее заседание по делу запланировано на 10 октября 2026 года.

Тат Гаспарян