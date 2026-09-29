Укомплектованность педсостава пермских школ составляет 99%

В этом году укомплектованность педагогического состава общеобразовательных учреждений в Перми составила 99%. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин во время прямого эфира. По его словам, годом ранее этот показатель составлял 98%. Несмотря на это, мэр отметил, что проблема с кадрами в системе образования сохраняется. Для их решения в муниципалитете реализуется ряд мер поддержки, в том числе для молодых специалистов. В текущем году к работе в пермских школах удалось привлечь 326 молодых учителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ