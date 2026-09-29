В поисках туристов в Крыму задействовали 40 спасателей и 11 единиц техники

В Крыму 40 спасателей и 11 единиц техники участвуют в поисках четырех туристов, заблокированных водой в Красной пещере. Спасатели работают с двух сторон — из пещер Голубиная и Красная, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Туристы более 12 часов не выходят на связь. Они оказались заблокированы за сифонами после подъема уровня подземной реки и самостоятельно выбраться не могут. Спасатели движутся навстречу друг другу. Общая протяженность маршрута составляет около 10 км.

По данным МЧС, группа самостоятельно отправилась в Красную пещеру по экстремальному маршруту. Из-за обильных осадков пещера оказалась подтоплена, в результате чего повысился уровень воды. На месте также работают следователи и сотрудники прокуратуры, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

Председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин сообщил ТАСС, что туристам может помочь специальный спасательный запас, заложенный в сухом участке пещеры. В нем находятся еда и газовая горелка.

Анна Гречко