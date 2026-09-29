Китайские партнеры высоко оценили туристический потенциал Сочи

Представители туристической индустрии из Китая познакомились с возможностями морского и горного кластеров Сочи и оценили перспективы направления для туристов из Поднебесной.

Фото: предоставлено курортом «Роза Хутор» и Группой Мантера

С 22 по 29 сентября в Сочи прошел ознакомительный тур для представителей туристической и инфлюенс-индустрии из Китая. Участники познакомились с инфраструктурой морского и горного кластеров, посетили ключевые туристические объекты и оценили возможности города-курорта для формирования комплексных программ отдыха.

Организаторами поездки выступил Центр стратегических разработок (ЦСР) совместно с ключевыми игроками туристической отрасли: курортом «Роза Хутор», Группой Мантера, Курортом Красная Поляна и аэропортовым холдингом «Аэродинамика».

«Согласно летнему опросу среди интуристов из Азии, уже посещавших Россию, мы видим, что к Сочи есть интерес. Привлекает китайских туристов не пляжный отдых — это скорее дополнительный элемент. А вот уникальная природа, мягкий климат в горах, большое число развлечений и гастрономия интересны значительно больше. Побывавшие в Сочи за последний год делали это самостоятельно или выбирали индивидуальное сопровождение. Город-курорт в большинстве случаев пока является частью длинных, насыщенных и географически широких поездок по России, например Москва — Сочи — Санкт-Петербург, или через Сочи на Северный Кавказ.

ЦСР и национальный туристический бренд Discover Russia ведут системную работу по продвижению горнолыжного Сочи: представители курортов принимают участие в международных выставках и наших деловых мероприятиях, постоянно публикуются в англоязычном журнале-гиде Discover Russia. Помимо этого формируем узнаваемый образ, понятный новой целевой аудитории - туристам из Китая и арабских стран, отрабатываем возражения и работаем с барьерами. Совсем скоро мы презентуем гид по Сочи для иностранных туристов — результат нашей совместной работы в этом году. Ну а пока очередной тур — это прекрасная возможность получить оценку проделанной работы и укрепить узнаваемость Сочи в китайских социальных сетях», — отметил заместитель генерального директора ЦСР Дмитрий Смольников.

По данным исследования ЦСР, путешественники из Азии и стран Ближнего Востока в числе главных преимуществ России называют культуру и природу. Для туристов из Азии несколько большее значение имеют история, музеи и культурное наследие. При этом результаты опроса показывают, что иностранные туристы высоко оценивают содержательную сторону путешествий по России, но сталкиваются с практическими сложностями при их организации. Одним из основных барьеров остается языковой вопрос: с ним столкнулись 67% опрошенных туристов из Азии. Владение иностранными языками сотрудниками туристической отрасли получило самые низкие оценки среди элементов сервиса. При этом иностранные туристы отмечают улучшение ситуации с платежными сервисами.

«Интерес к Сочи со стороны гостей из Китая постепенно растёт. За восемь месяцев 2026 года число граждан КНР, воспользовавшихся внутрироссийскими рейсами аэропорта Сочи, увеличилось на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а международными рейсами — на 28%. При этом прямого авиасообщения между Сочи и Китаем пока нет. Ознакомительный тур позволяет китайским партнёрам лично оценить возможности отдыха на морском побережье и в горном кластере, чтобы затем предложить туристам новые маршруты. Со своей стороны мы продолжаем работать с авиакомпаниями и туриндустрией над повышением доступности Сочи для гостей из Китая, в том числе над открытием прямых рейсов», – сказал заместитель генерального директора аэропортового холдинга «Аэродинамика» Александр Никонов.

Участники туристического рынка Сочи уже адаптируют инфраструктуру и сервисы с учетом растущего интереса со стороны гостей из Китая.

На курорте «Роза Хутор» работает Telegram-канал на китайском языке, где публикуются новости о событиях и возможностях курорта. В ресторанах подготовлены переводы меню, ведется адаптация отельного сервиса с учетом требований гостей из КНР. В ключевых локациях курорта внедрена система перевода, позволяющая гостям общаться с сотрудниками без языкового барьера. Следующим этапом станет расширение присутствия «Роза Хутор» в китайских цифровых каналах. Курорт ведет работу над созданием аккаунтов в WeChat, TikTok, Little Red Book и Douyin. Кроме того, «Роза Хутор» проводит переговоры с горнолыжными клубами Китая по вопросам обмена опытом и организации стажировок для горнолыжных инструкторов.

Группа Мантера также развивает сервисы для китайских гостей. На объектах группы работают сотрудники со знанием языка, а в ресторанах запланирован перевод меню на китайский язык. В отеле Риксос Красная Поляна Сочи доступна услуга моментальной конвертации китайских юаней в рубли с последующим оформлением и выдачей банковской карты российского банка. В горном кластере такой сервис является эксклюзивным, а срок действия карты при этом составляет 5 лет.

Развитие сервисов, цифровых каналов коммуникации и инфраструктуры для китайских туристов создает основу для дальнейшего продвижения Сочи на рынке КНР. При этом формат «горы + море» позволяет объединять в одной поездке отдых на побережье, активный и горнолыжный туризм, гастрономию, развлечения и знакомство с культурным наследием региона.

По экспертным оценкам ЦСР Краснодарский край за семь месяцев 2026 года посетили около 2,5 тыс китайских туристов. Ознакомительный тур стал частью системной работы по продвижению Сочи на международных рынках и формированию новых туристических продуктов для иностранных гостей.

ООО Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор», 123458, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 7702347870

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