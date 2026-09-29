Нижегородский бизнес на 20% увеличил объемы облачного бэкапа

Нижегородская область заняла первое место в ПФО и вошла в топ-10 регионов по объемам услуг резервного копирования. Общероссийский рейтинг представила MWS Cloud (входит в группу МТС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По данным компании, с начала 2026 года спрос на услуги облачного бэкапа в Нижегородской области вырос на 20% по сравнению тем же периодом прошлого года. Услуги востребованы у компаний оптовой торговли, автодилеров, предприятий обрабатывающей промышленности, ИТ, связи и медиа. В сегменте недвижимости спрос вырос на 463%, в ИТ, связи и медиа — на 66%, в обрабатывающих отраслях — на 36%.

Тренд связан с ростом киберугроз: по данным RED Security, в первом полугодии на организации ПФО пришлось более 2,5 тыс. DDoS-атак, а Нижний Новгород по их количеству вошел в топ-5 городов-лидеров.

«В таких условиях резервное копирование перестает быть узкоспециализированной ИТ-задачей и превращается в базовый элемент управления бизнес-рисками», — комментирует директор департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в Нижегородской области Дмитрий Поляков.

Людмила Аристова