Депутаты гордумы Астрахани отмечены благодарностями библиотеки

Председатель городской думы Астрахани Игорь Седов, а также депутаты Александр Тихонов, Ирина Заикина и Валентина Чернякова отмечены благодарностями Астраханской областной научной библиотеки им. Н. К. Крупской. Награды вручили за поддержку библиотечного дела и сотрудничество, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Городская дума Астрахани Фото: Городская дума Астрахани

В библиотеке состоялась презентация второго тома сборника «Свидетели войны — свидетели Победы». В издание вошли описания около 100 книг военных лет и раздел о периодике того времени — сведения почти о 300 наименованиях газет и журналов.

В презентации участвовали представитель «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефти», депутаты, школьники, студенты и жители города.

Господин Седов в приветственной речи отметил, что в годы войны страну защищали не только на фронте, но и в тылу. По его словам, память о вкладе астраханцев в Победу необходимо передавать молодежи для преемственности поколений. Сотрудники библиотеки рассказали о редких изданиях сборника и историях своих родственников — участников войны и тружеников тыла.

Нина Шевченко