В Удмуртии разрешили отпуск дизтоплива в канистры

Власти Удмуртии разрешили продажу дизеля в канистры с 1 октября. Такое решение было принято на оперштабе, сообщает минпромторг республики. За прошедшие сутки на АЗС республики реализовали 1,4 тыс. т топлива. Сколько из них бензина — в ведомстве не уточнили, однако отметили, что его продажи выросли на 12% по сравнению с воскресеньем. Также это на 38% ниже пиковых значений конца июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Поставщики перераспределили логистические потоки для обеспечения стабильности поставок бензина в связи с вынужденным ремонтом одного из нефтеперерабатывающих заводов»,— говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие выходные продажи бензина в республике сократились на 24,4%, до 1,6 тыс. т.