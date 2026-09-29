«БАРС»: мины «Кукуруза» сбрасывают с беспилотников в Белгородской области

Подразделение «БАРС-Белгород» предупредило о сбросе мин с беспилотников в приграничных районах Белгородской области. Боеприпасы имеют форму кукурузного початка. Мины «Кукуруза», по информации подразделения, сбрасывают «на территории жилых домов и населенных пунктов», и они «взрываются при контакте или изменении электромагнитного поля».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Мы обращаемся ко всем жителям приграничья: будьте максимально внимательны. Расскажите детям, что незнакомый предмет, лежащий на земле, — это не игрушка и не мусор. Это может быть мина», — обратились к жителям региона в «БАРСе».

Обнаружить подобные взрывные устройства можно также на дорогах, полях или в лесу. О находке следует немедленно сообщить в экстренные службы, не пытаясь поднять или самостоятельно обезвредить устройство.

Белгородская область регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ. За прошлые сутки территория региона была атакована 114 раз, в Шебекинском округе ранения получили два мирных жителя, которые сейчас продолжают лечение в больнице. А за предыдущие сутки, как сообщал «Ъ-Черноземье», в результате детонации взрывного устройства на территории частного домовладения в Борисовском округе погибла женщина. Еще один мирный житель получил ранение в Грайворонском округе

Денис Данилов