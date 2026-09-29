«Морспасслужба» потребовала 81,2 млн рублей с фрахтователя «Волгонефти-212»

ФГБУ «Морспасслужба» подало иск на сумму более 81,2 млн руб. к ООО «Кама Шиппинг», торгово-чартерному фрахтователю танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в районе Керченского пролива в декабре 2024 года. Об этом следует из материалов картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края принял заявление к производству. Согласно иску, «Морспасслужба» требует взыскать с компании задолженность по договору. Предварительное судебное заседание назначено на 10 ноября.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Судна перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате аварии в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, который ранее постановил взыскать с пермских компаний «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл» 49,46 млрд руб. в бюджет РФ за вред, причиненный Черному морю при крушении танкера «Волгонефть-212» в декабре 2024 года. Постановление суда опубликовано в картотеке инстанции.

Анна Гречко