В Петербурге 30 сентября начнется периодическое протапливание

В Санкт-Петербурге с 9:00 30 сентября начнется периодическое протапливание. Решение принято из-за похолодания и обращений жителей, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге с 30 сентября начнут постепенно подключать отопление

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Петербурге с 30 сентября начнут постепенно подключать отопление

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На первом этапе источники теплоснабжения будут включать постепенно. В первую очередь тепло начнут подавать в социальные учреждения — детские сады, школы, поликлиники и больницы.

«В период периодического протапливания будет проводиться постепенное включение источников теплоснабжения для обеспечения отопительной циркуляции и создания возможности подключения жилых зданий к централизованной системе отопления»,— заявил Александр Беглов.

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению уже издал соответствующее распоряжение. Управляющим организациям рекомендовали приступить к подключению систем теплопотребления в многоквартирных домах. Такая же рекомендация дана организациям, эксплуатирующим котельные, находящиеся в общей собственности владельцев помещений в многоквартирных домах, если собственники ранее не установили другую дату начала протапливания.

Точная дата перехода на регулярное отопление пока не определена. Отопительный сезон может быть объявлен после пяти дней подряд, в течение которых среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 °C и ниже, при условии соответствующего решения комитета.

Матвей Николаев