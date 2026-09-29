Внедорожники JELAND в Краснодаре!

JELAND создан для тех, кто воспринимает автомобиль не только как средство передвижения, но и как возможность открывать новые маршруты, расширять границы привычного и свободно выбирать собственный ритм жизни.

Фото: ООО «ДМ-авто» Север»

Его философия объединяет энергию города, стремление к путешествиям и уверенность на дорогах за пределами повседневных маршрутов. JELAND – это современные кроссоверы, произведенные в России, сочетающие выразительный дизайн, передовые технологии и уверенную готовность к любым дорогам.

Каждый из нас находится в вечном путешествии сквозь время и горизонты, пейзажи родной земли и глубины собственной души. Бренд JELAND дарит силу для этого пути: безупречный стиль, непревзойденный комфорт и передовые технологии для уверенности в каждом километре. Наша страна — это бескрайние просторы для движения и открытий, и автомобили JELAND становятся надежными партнерами для первооткрывателей. Они продуманы до мелочей, дерзкие по замыслу и наделённые интеллектом.

JELAND предлагает две равнозначные продуктовые линии, отражающие разные сценарии движения. Серия C посвящена яркой жизни в ритме современного мегаполиса и смелому созиданию будущего. Серия J подойдет тем, кто выбирает приключения на бездорожье и готов покорять новые горизонты, отправляясь за эмоциями по загородным шоссе и неизведанным тропам. Таким образом, каждая из них получит собственный характер и дизайн-код, оставаясь частью единой философии бренда. Вместе они раскрывают общую идею, где автомобиль должен быть готов к жизни, в которой городские будни, спонтанные поездки, загородные маршруты и большие путешествия становятся частью единого личного пространства.

Дизайн автомобилей JELAND является визуальным продолжением философии бренда, соединяя футуристичный стиль с внедорожным характером, предлагая уникальный баланс комфорта и уверенности как во время поездок по мегаполису, так и на загородных маршрутах. Модельный ряд бренда будет состоять из кроссоверов, представленных в ключевых сегментах рынка.

Автомобили JELAND создаются с учетом ожиданий российских клиентов, особенностей дорожных и климатических условий, а также разных сценариев эксплуатации.

Российский автомобильный бренд JELAND удостоился сразу двух престижных наград по результатам профессиональной премии «Внедорожник года 2026». Марка стала победителем в специальной номинации «Новый российский бренд», а модель JELAND J6 признана лучшей в категории «Среднеразмерные кроссоверы».

Премия «Внедорожник года» проводится с 2005 года и является ведущим отраслевым конкурсом среди внедорожников и кроссоверов. Объективность результатов обеспечивают два независимых жюри, которые определяют лучшие автомобили и самые значимые события года. Экспертное жюри состоит из профессионалов автомобильной отрасли, в число которых входят авторитетные журналисты и блогеры. Большое (народное) жюри учитывает мнение всех автолюбителей страны, проголосовавших на официальном сайте премии.

Запуск производства автомобилей российского бренда JELAND в начале февраля заслуженно стал одним из важнейших событий 2026 года в отрасли отечественного автопрома. JELAND — результат стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo. За короткий срок был реализован амбициозный план: налажено производство полного цикла моделей JELAND J6 и JELAND J7, обеспечен высокий уровень качества, развернута широкая дилерская сеть по стране, а в августе 2026 года, по данным «Автостата», бренд JELAND уверенно вошел в десятку самых популярных автомобильных марок России.

Победа JELAND J6 в номинации «Среднеразмерные кроссоверы», присужденной Большим Жюри премии «Внедорожник года 2026», подтверждает соответствие модели ожиданиям аудитории. Автомобиль представлен как в моноприводных версиях, так и в исполнении, которое сочетает 1,6-литровый мотор и полный привод, что делает JELAND J6 уникальным предложением в своем классе.

Кроме того, кроссовер обеспечивает высокий уровень комфорта. В перечень оборудования входят панорамная крыша, многослойные передние стекла, атмосферная подсветка салона, вентиляция передних кресел, аудиосистема с 8 динамиками, система обзора 540° с функцией «прозрачного шасси», а конструкция и оснащение JELAND J6 изначально рассчитаны на эксплуатацию в условиях российских дорог и климата. Особое внимание уделено долговечности и защите кузова: днище и скрытые полости проходят обработку воском, а также наносятся дополнительные слои антикоррозийных материалов, включая антигравийное покрытие и улучшенную шумоизоляцию. Расширенный зимний пакет включает обогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Двойной успех JELAND доказывает, что бренд оправдывает запросы отечественных автомобилистов и в плане технологий и комфорта, и в повседневной эксплуатации. JELAND планирует постепенно расширять продуктовую линейку новыми технологичными и современными моделями.

Испытайте инновации, мощность и комфорт. Выберите модель в салоне нового официального дилера JELAND Леон-Авто и пройдите текст-драйв

Официальный дилер JELAND Леон-Авто

г. Краснодар

ул. Рашпилевская,321/2

тел.+7 861 238-04-66

www.krasnodar-omoda-jaecoo.ru

ООО «ДМ-авто» Север»

https://esteo-leon-avto.ru/