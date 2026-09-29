Отчет с маслом

В рамках конкурсного производства в отношении донского ООО «Велес-Ойл» состоялась оценка его имущества, расположенного на территории Краснодарского края. Согласно отчету управляющего, стоимость активов предприятия-банкрота составляет 122,5 млн руб. По мнению экспертов, вырученных от продажи этого имущества денег не хватит для расчета со всеми кредиторами, которым завод задолжал в общей сложности 192,3 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Конкурсный управляющий ООО «Велес-Ойл» Евгений Михайлов опубликовал отчет об оценке рыночной стоимости имущества компании. В перечень вошли объекты недвижимости и производственной инфраструктуры в станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края, права аренды двух земельных участков, а также три товарных знака. Общая оценочная стоимость активов превышает 122 млн руб. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Велес-Ойл» зарегистрировано в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Основная специализация — производство масел и жиров. Учредитель — Александр Киселев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Согласно финансовой отчетности за 2025 год, активы предприятия сократились на 54%, до 77 млн руб. При этом собственный капитал компании стал отрицательным (-102,1 млн руб.), снизившись на 740%. За 2025 год нет данных о выручке и прибыли компании.

В опубликованном перечне самый крупный по стоимости объект недвижимости – консервный завод на ул. Зеленой, 2 в ст. Полтавской. Одноэтажное нежилое здание площадью 1,4 тыс. кв. м оценено в 12,4 млн руб. Еще один производственный объект — цех томатной пасты площадью 1,16 тыс. кв. м — оценен в 11 млн руб. В состав производственной площадки также входят цех расфасовки томатной пасты площадью 982,5 кв. м стоимостью 8,7 млн руб., механический цех площадью 194,4 кв. м стоимостью 1,38 млн руб. и др. здания. Административное здание, занимающее 865 «квадратов» оценено в 10,25 млн руб. Складские помещения на ул. Зеленой, 2 «А» площадью чуть более 1 тыс. кв. м и ровно 1 тыс. кв. м оценены соответственно в 9,1 млн руб. и 8,6 млн руб.

В состав имущества также вошли котельные, автопрофилакторий, гараж, насосные станции, водонапорная башня, очистные сооружения и др. объекты инженерной инфраструктуры. Отдельно оценено ограждение производственной территории протяженностью 508 м: его стоимость — 728,5 тыс. руб.

Но наибольшую стоимость в опубликованном перечне имеет право аренды земельного участка сельхозназначения площадью 39,1 тыс. кв. м — 22,1 млн руб. Еще одно право аренды (на земельный участок площадью 14,4 тыс. кв. м на ул. Зеленой, 2 «А») оценено в 12,1 млн руб. Участок относится к землям населенных пунктов и предназначен для размещения производства. Сейчас на нем незавершенное здание склада.

В конкурсную массу также попали три товарных знака: «БлагоЖАР», «Золото Мельника» и «Золотой Абсолют». Каждый из них оценен в 27,9 тыс. руб. Срок действия указанных товарных знаков истекает 10 января 2030 года. В отчете для них указан 29-й класс Международной классификации товаров и услуг — пищевые масла.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 3 марта 2026 года Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Велес-Ойл» банкротом по заявлению бывшего владельца компании Михаила Бендикова. В реестр требований кредиторов были включены долги на общую сумму 192,3 млн руб.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что оценочной стоимости имущества может быть недостаточно для расчетов с кредиторами. «Реально они могут рассчитывать на погашение примерно 25-45% своих требований или на 50–85 млн руб. из 192,3 млн., то есть непогашенными останутся требования в районе от 110 млн руб. до 140 млн руб.»,— уточняет эксперт. Он отмечает, что активы могут быть реализованы ниже оценочной стоимости.

По мнению Ильи Жарского, сохранить бизнес через мировое соглашение или замещение активов мало реалистично — из-за отрицательного капитала, отсутствия данных о действующем производстве и конфликта собственников.

По оценкам управляющего партнера IPM Consulting Вадима Тедеева, с учетом возможного дисконта при продаже активов и расходов на проведение процедуры банкротства потери кредиторов могут превысить 100 млн руб. Господин Тедеев также обращает внимание на сделку по смене собственника компании. «Бывший владелец Михаил Бендиков в октябре 2022 года продал предприятие Дмитрию Панину за 60 млн руб. В мае 2023-го «Велес-ойл» выступил поручителем по обязательствам покупателя по этой сделке. Получается, что компания фактически поручилась за оплату покупки самой себя, не получив от этого никакой выгоды»,— делает вывод эксперт.

Он полагает, что данное поручительство может стать предметом оспаривания в рамках процедуры банкротства, если будет установлено, что оно нарушало интересы кредиторов. В случае признания сделки недействительной, требования господина Бендикова могут быть исключены из реестра, что, по мнению эксперта, позволит увеличить долю остальных кредиторов в конкурсной массе.

Наталья Белоштейн