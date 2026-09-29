Прямые авиарейсы из Волгограда в Дубай возобновят 10 октября

Аэропорт Волгограда сообщил о возобновлении рейсов в Дубай. Выполнять их будет авиакомпания Flydubai, рейсы стартуют с 10 октября.

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По данным пресс-службы, вылеты запланированы по средам и субботам в 23:10, время в пути составит около четырех часов. Перелет можно использовать как пересадку: через Дубай пассажиры смогут добраться до Коломбо (Шри-Ланка), Занзибара (Танзания) и Бангкока (Таиланд). Время стыковок составит от двух до шести часов.

О возвращении рейсов в Волгоград анонсировали в середине сентября. Ранее Flydubai приостановила прямое сообщение в Дубай и обратно в марте–апреле 2026 года, последние доступные даты вылета были 2, 6 и 9 мая.

Нина Шевченко