Водителей Петербурга предупредили о возможных проблемах с оплатой парковки по СМС

В Санкт-Петербурге могут возникнуть проблемы с оплатой парковочных сессий по СМС. Об этом сообщили в Городском центре управления парковками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге предупредили о возможных сбоях при оплате парковки по СМС

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге предупредили о возможных сбоях при оплате парковки по СМС

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Мобильные операторы информируют о возможных затруднениях при оплате парковочных сессий в зоне платной парковки посредством СМС»,— говорится в сообщении центра.

При этом информации о сбоях в работе мобильных операторов в Петербурге не поступало. По данным сервиса Downdetector, за последний час пользователи оставили 56 сообщений о возможных неполадках, тогда как за последние сутки их число превысило 1,6 тыс.

Для оплаты парковки по-прежнему доступны приложения «Парковки Санкт-Петербурга» и «Парковки России», портал parking.spb.ru, паркоматы, Telegram-бот и банковские приложения.

Матвей Николаев