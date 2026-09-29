В Энгельсском районе отремонтируют дороги и создадут парковки за 8,5 млн рублей
Администрация Энгельсского района объявила аукцион на ремонт дорог и создание парковок за 8,56 млн руб. Новые парковки планируют организовать на ул. 2-й Мостостроевской у дома № 61 и рядом со школой №17. Там же отремонтируют тротуар и проезжую часть.
Фото: Администрация Волгограда
Также ремонт пройдет у дома №2 на ул. Светлой, у дома №1а на площади Свободы, у дома №2 на ул. Тихой и у дома №6 на ул. Вишневой. Работы необходимо завершить до 1 ноября этого года.
Заявки на участие в закупке завершат принимать 6 октября. Победителя определят 8-го числа.