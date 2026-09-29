Экс-сотрудника салона связи в Выксе оштрафовали за продажу данных

Бывшего сотрудника салона связи в Выксе оштрафовали на 300 тыс. руб. по уголовной статье о продаже персональных данных клиентов, сообщили в Нижегородском областном суде. Фигуранту инкриминировали п. п. «а, в, г» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ («Незаконные передача, сбор и хранение компьютерной информации…»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Нижегородской области Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Как установил суд, с апреля по август 2025 года сотрудник, используя служебный доступ к базе данных, за деньги передавал персональные данные клиентов компании неустановленному лицу.

Вину подсудимый признал полностью. Суд назначил ему штраф в размере 600 тыс. руб., но снизил его вдвое с учетом содержания под стражей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Галина Шамберина