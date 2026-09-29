В Махачкале снесут девятиэтажный дом на улице Абдуллы Мирзаева

Верховный суд Дагестана признал самовольной постройкой девятиэтажный многоквартирный дом на улице Абдуллы Мирзаева, 2 в Махачкале. Апелляционное определение вынесено 24 сентября 2026 года, сообщила администрация города.

Поводом для обращения мэрии в суд стал акт проверки Управления координации капитального строительства Махачкалы, зафиксировавшего нарушения градостроительного законодательства при возведении объекта.

В ходе рассмотрения дела была проведена судебная экспертиза. Она выявила значительное количество нарушений требований градостроительного законодательства. Согласно выводам экспертов, при дальнейшей эксплуатации дома они могут создавать угрозу жизни и здоровью граждан.

Суд признал требования администрации Махачкалы обоснованными и признал объект самовольной постройкой. Решение создает правовые основания для его сноса.

Валерий Климов