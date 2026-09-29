Центр гематологии и химиотерапии открыли в Нижнем Новгороде

Центр гематологии и химиотерапии начал работать в Нижегородской областной клинической больнице им. Н. А. Семашко, сообщили в правительстве Нижегородской области. Руководителем центра назначен доктор медицинских наук Василий Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Чумаченко / Коммерсантъ Фото: Ольга Чумаченко / Коммерсантъ

Центр объединит диагностику, амбулаторную и стационарную помощь и высокотехнологичное лечение, отмечается в сообщении.

Также в центре планируется обучать врачей, проводить передовые клинические исследования и создать пациентские школы.

Владимир Зубарев