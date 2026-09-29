Новая горнолыжная инфраструктура на «Роза Хутор» увеличит сезон катания на месяц

«Роза Хутор» инвестирует в создание зоны раннего начала катания «Пик — отметка 1800», способной значительно увеличить продолжительность зимнего сезона курорта.

Фото: предоставлена курортом «Роза Хутор»

О планах развития горнолыжной инфраструктуры генеральный директор «Роза Хутор» Константин Нестеров сообщил в рамках Международного строительного форума 100+ TechnoBuild.

Планируется, что зона раннего открытия сезона катания будет создана на курорте в 2027-2028 годах и будет включать два подъёмника и пять трасс. Её появление позволит увеличить продолжительность горнолыжного сезона ориентировочно до 150 дней — с начала декабря до мая. Сейчас сезон катания на «Роза Хутор» составляет около 115 дней.

Ключевыми объектами проекта «Пик — отметка 1800» станут строительство новой канатной дороги и развитие системы искусственного оснежения на высотах более 1800 метров над уровнем моря.

Шестиместный кресельный подъемник российского производителя под проектным названием «Малыш» соединит действующую канатную дорогу «Стрела» с отметкой Роза Пик через участки «Сказка» и «Кабан». Дополнительная новая линия подъема позволит перераспределить потоки лыжников на склонах, повысить комфорт катания и эффективнее использовать существующую олимпийскую трассовую инфраструктуру.

Параллельно курорт инвестирует в развитие системы искусственного оснежения выше отметки 1800 метров над уровнем моря до зоны гарантированного залегания снега. Эта территория отличается более ранним установлением отрицательных температур, формированием стабильного натурального снежного покрова и большим объемом снегонакопления в конце горнолыжного сезона — вплоть до мая. Высокогорная зона гарантированного залегания снега — ключевой ресурс «Роза Хутор» для увеличения продолжительности зимнего сезона.

“На высотах 2100–2300 метров снег часто лежит уже в конце ноября. При этом действующая система оснежения заканчивается ниже. Наша задача — закрыть этот разрыв, что позволит на две-три недели раньше открывать горнолыжный сезон на стабильных подготовленных трассах”. — рассказал генеральный директор курорта Константин Нестеров. — “В этом году старт сезона катания мы запланировали на 18 декабря. Надеемся, что после завершения проекта сможем открывать его раньше. Для нас это не только технологическая модернизация, но и инвестиция в развитие туристического продукта. Мы видим растущий спрос со стороны гостей, которые хотят начинать сезон раньше и завершать его ближе к майским праздникам. И создаём инфраструктуру, которая отвечает этим ожиданиям”.

Создание зоны катания «Пик — отметка 1800» станет одним из ключевых проектов развития зимней инфраструктуры «Роза Хутор» в ближайшие годы. В 2026 году планируется проведение инженерных изысканий и переход к стадии проектирования. Предполагается, что к строительству новой горнолыжной инфраструктуры курорт приступит в 2027 году.

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