В Петербурге строительство мемориала Ленинградской битве завершат к 2029 году

В Санкт-Петербурге строительство мемориального комплекса, посвященного Ленинградской битве, планируют завершить к 2029 году. Финансирование проекта заложат в городском бюджете на ближайшие три года, начиная с 2027-го. Об этом 29 сентября сообщил журналистам вице-губернатор Алексей Корабельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мемориал Ленинградской битве у «Экспофорума» планируют открыть к 2029 году

Фото: КГА / ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ» Мемориал Ленинградской битве у «Экспофорума» планируют открыть к 2029 году

Фото: КГА / ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ»

«Один из таких важных проектов — это начало строительства монумента Ленинградской битвы. Проект, одобренный президентом России. Мы со следующего года закладываем финансирование этого объекта с тем, чтобы в течение трехлетнего периода, к 2029 году, завершить»,— сказал господин Корабельников.

Мемориальный комплекс планируют разместить на Пулковских высотах рядом с «Экспофорумом». Проект предусматривает главный монумент, шесть аллей Славы, посвященных фронтам, участвовавшим в Ленинградской битве, а также музейные и выставочные павильоны.

По словам Алексея Корабельникова, мемориал станет одним из знаковых проектов для Петербурга. В 2029 году город отметит сразу две памятные даты: 27 января исполнится 85 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда, а 9 августа — 85 лет со дня окончания Ленинградской битвы.

Матвей Николаев