В Нижнекамске открыли новый центр прикладных разработок «СИБУР ПолиЛаб». Площадка расположена в здании Нижнекамского химико-технологического института — филиала КНИТУ, сообщила пресс-служба «СИБУРа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнекамске открыли центр прикладных разработок «ПолиЛаб»

Фото: Пресс-служба СИБУРа В Нижнекамске открыли центр прикладных разработок «ПолиЛаб»

Фото: Пресс-служба СИБУРа

Она станет частью научно-образовательного кластера, объединяющего подготовку специалистов, исследования и производство.

«ПолиЛаб» будет заниматься анализом полимеров, изучением свойств пластиков и каучуков, а также разработкой рецептур резиновых смесей и компаундов.

Анна Кайдалова