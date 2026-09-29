В Нижнекамске открыли центр прикладных разработок «ПолиЛаб»
В Нижнекамске открыли новый центр прикладных разработок «СИБУР ПолиЛаб». Площадка расположена в здании Нижнекамского химико-технологического института — филиала КНИТУ, сообщила пресс-служба «СИБУРа».
В Нижнекамске открыли центр прикладных разработок «ПолиЛаб»
Фото: Пресс-служба СИБУРа
Она станет частью научно-образовательного кластера, объединяющего подготовку специалистов, исследования и производство.
«ПолиЛаб» будет заниматься анализом полимеров, изучением свойств пластиков и каучуков, а также разработкой рецептур резиновых смесей и компаундов.