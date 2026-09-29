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В Нижнекамске открыли центр прикладных разработок «ПолиЛаб»

В Нижнекамске открыли новый центр прикладных разработок «СИБУР ПолиЛаб». Площадка расположена в здании Нижнекамского химико-технологического института — филиала КНИТУ, сообщила пресс-служба «СИБУРа».

В Нижнекамске открыли центр прикладных разработок «ПолиЛаб»

В Нижнекамске открыли центр прикладных разработок «ПолиЛаб»

Фото: Пресс-служба СИБУРа

В Нижнекамске открыли центр прикладных разработок «ПолиЛаб»

Фото: Пресс-служба СИБУРа

Она станет частью научно-образовательного кластера, объединяющего подготовку специалистов, исследования и производство.

«ПолиЛаб» будет заниматься анализом полимеров, изучением свойств пластиков и каучуков, а также разработкой рецептур резиновых смесей и компаундов.

Анна Кайдалова