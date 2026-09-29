Агрохолдинг «СТЕПЬ» экспортирует в Китай 2,2 тыс. тонн кондитерской продукции

Агрохолдинг «СТЕПЬ» заключил два долгосрочных договора с крупными дистрибьюторами Китайской народной республики на поставки кондитерской продукции. Объем планируемых поставок - 2,2 тыс. тонн до 2028 года.

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Соглашения рассчитаны на два года с возможностью пролонгации. Экспортный ассортимент компания формировала на основе аналитики локального рынка. Поставки на рынок КНР традиционно построены через посредников-дистрибьюторов, которые отгружают товары в торговые сети, а также на витрины маркетплейсов и стриминговые платформы.

Агрохолдинг начал развивать сотрудничество с китайской стороной несколько лет назад, в том числе в рамках стратегической госпрограммы продвижения российского экспорта. «Два года назад «СТЕПЬ» приняла участие в фестивале «Сделано в России» в китайской провинции Ляонин, которую организовал Российский экспортный центр (РЭЦ), входящий в Группу ВЭБ.РФ. Также «СТЕПЬ» является членом «Российско-Китайского Делового Совета» (РКДС) с 2023 года», - напоминает генеральный директор Агрохолдинга Андрей Недужко. Следующий этап сотрудничества компании с китайской стороной - разработка специального ассортимента, ориентированного непосредственно на рынок КНР. По словам А.Недужко, выход на рынок КНР создает дополнительные точки роста для бизнеса.

В конце августа сообщалось, что Россия в 2025 году увеличила экспорт кондитерской продукции на 14%, превысив $2 млрд. Об этом РИА Новости заявила глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. По ее словам, российские кондитерские изделия пользуются спросом за рубежом. Глава РЭЦ также отметила, что в структуре российского экспорта растет доля готового продовольствия и товаров с высокой добавленной стоимостью.

Согласно аналитике международной компании Deep Market Insights, объем китайского рынка кондитерских изделий в 2025 году составил 18,07 млрд долларов, а к 2034 году он достигнет 23,63 млрд долларов. По прогнозам, китайский рынок будет расти со среднегодовым темпом в 3%. При этом по итогам прошлого года на китайских потребителей пришлось 8,5% от мирового рынка кондитерских изделий.