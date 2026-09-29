Верховный суд Удмуртии рассмотрел дело рок-слета «Улетай» о песнях с пропагандой

Верховный суд Удмуртии отменил штраф организатору рок-фестиваля «Улетай» (ООО «ПКП “Мобил-Лайн”») за нарушение возрастной маркировки на афишах: прокуратура настаивала, что вместо 0+ на них должна была стоять отметка 18+ из-за песен с матом, пропагандой наркотиков и нетрадиционных сексуальных отношений (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

8 июля Индустриальный райсуд Ижевска признал ООО «ПКП “Мобил-Лайн”» нарушившим правила оборота вредной для детей информации (ст. 6.17 КоАП) и оштрафовал его на 20 тыс. руб. Ответчик не согласился с этим, сославшись на то, что организатор не несет ответственности за нарушения в песнях исполнителей, поскольку с ними были заключены соглашения о соблюдении законодательства РФ. Среди условий — запрет на использование нецензурной брани и обязательство соблюдать требования законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

На «Улетае—2025» было свыше 120 музыкантов. Среди групп, привлекших внимание надзорного органа, — F.P.G. и Jane Air, «Смех», «Лучший самый день» и «Читмил». Фестиваль проходил 9-13 июля около села Лагуново. По различным оценкам, слет собрал около 70 тыс. человек. Вход для детей до 12 лет осуществлялся бесплатно.

29 сентября Верховный суд Удмуртии рассмотрел жалобу организатора. Судебная инстанция отменила постановление и прекратила производство по делу об административном правонарушении, указав на отсутствие состава.