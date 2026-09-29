Мейксин вручил удостоверения новым депутатам ЗакСа

Председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин 29 сентября передал удостоверения депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Церемония прошла в Ротонде Мариинского дворца накануне первого заседания парламента в новом созыве. Также на мероприятии присутствовали члены Горизбиркома с правом решающего голоса, а также председатели территориальных комиссий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава петербургского избиркома Максим Мейксин вручил удостоверения новым депутатам городского Заксобрания

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Глава петербургского избиркома Максим Мейксин вручил удостоверения новым депутатам городского Заксобрания

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Это была непростая избирательная кампания. Она сопровождалась внешними вызовами, санкционным давлением. При этом жители Санкт-Петербурга показали очень высокую явку. Каждый из вас, уважаемые депутаты, прошел большой путь, преодолев конкуренцию, очень высокую конкуренцию, и стал победителем в своих региональных группах и округах»,— обратился господин Мейксин к собравшимся, пожелав им счастья, здоровья и успехов.

Вместе с удостоверением глава Горизбиркома Мейксин передал депутатам нагрудные значки.

Первое пленарное заседание ЗакСа в новом составе состоится в среду, 30 сентября. На нем депутатам предстоит избрать председателя. «Единая Россия» намерена выдвинуть на этот пост спикера прошлого созыва, главу реготделения партии Александра Бельского. Большинство фракций планирует поддержать его кандидатуру.

По итогам выборов «Единой России» досталось 37 мандатов. У «Новых людей» и ЛДПР — по четыре депутата. Еще трое избрались от «Зеленых», а от КПРФ — двое.

Подробнее о новичках в Законодательном собрании — в материале «Новая парламентская треть».

Константин Леньков