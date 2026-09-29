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Субаренда земельных участков

ОАО «РЖД» передает в субаренду на открытом аукционе разными лотами 11 земельных участков в курортной зоне Черноморского побережья Краснодарского края.

Участки подходят для ведения коммерческой деятельности (торговля, общественное питание).

Договор субаренды заключается сроком на 11 месяцев (с возможной пролонгацией) по результатам аукциона, проводимого посредством электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».

Подробное описание и фотографии земельных участков размещены на официальном сайте Недвижимость РЖД:

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Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

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Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (863)259-00-26.

ОАО РЖД
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