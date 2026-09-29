Мужчина упал с прогулочного теплохода в Неву во время разводки мостов

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии спасли мужчину, упавшего с прогулочного теплохода в Неву. Инцидент произошел во время разводки мостов, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Экипаж служебного катера транспортного ОМОН «Балтика» заметил тонущего человека между Дворцовым и Троицким мостами. Росгвардейцы незамедлительно провели спасательную операцию и подняли мужчину на борт катера.

Пострадавшему оказали первую помощь, после чего вызвали скорую помощь к причалу на Дворцовой набережной и передали мужчину медикам.

Как пояснил 32-летний петербуржец, он упал в воду во время прогулки на теплоходе. По данным Росгвардии, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Матвей Николаев