В премиум-санаториях Кисловодска на Новый год забронировали более 95% мест

Более 95% мест в пятизвездочных санаториях Кисловодска уже забронировано на период новогодних праздников. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

По данным управления по культуре, курорту, спорту и туризму администрации Кисловодска, речь идет о пяти санаториях, прошедших официальное категорирование и получивших категорию «5 звезд».

«Спрос на отдых в Кисловодске растет в течение всего года. На период предстоящих новогодних праздников наши премиум-санатории уже загружены более чем на 95%», — сказал господин Моисеев.

По его словам, в пятизвездочных санаториях гостям доступны медицинские услуги, бассейны и SPA, трехразовое питание и оздоровительные процедуры. При этом в городе представлены средства размещения разных ценовых категорий.

В новогодние праздники в Кисловодске также запланирована культурная программа. По словам Моисеева, дополнительным поводом для посещения города станет открытие конгресс-центра «Россия».

При этом в первом квартале 2026 года спрос на размещение в санаториях Кавминвод снизился на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. За январь—февраль санаторно-курортные организации Ставропольского края приняли 102,2 тыс. человек — на 7,2% меньше год к году.

Валерий Климов