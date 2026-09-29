Завтра, 30 сентября, в Татарстане местами в воздухе и на почве возможны заморозки до -2 градусов. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 30 сентября ночью ожидаются заморозки до -2 градусов

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ В Татарстане 30 сентября ночью ожидаются заморозки до -2 градусов

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Ночью температура воздуха составит +5…+10 градусов, в восточных и отдельных южных районах — 0…+5 градусов. Днем температура поднимется до +15…+20 градусов.

Завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью неустойчивый, 3–8 м/с, днем северо-западный, 6–11 м/с.

Анна Кайдалова