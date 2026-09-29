Суд отказал «Даггазу» во взыскании 47 млн рублей с «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Арбитражный суд Республики Дагестан отказал в удовлетворении исковых требований ОАО «Даггаз» к ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Резолютивная часть решения суда опубликовано в картотеке инстанции.

Истец требовал взыскать с ответчика 45,53 млн рублей задолженности по договору на оказание услуг по транспортировке газа от 23.09.2021 № 12-8-0155/21 за период с июля по сентябрь 2022 года, а также 1,46 млн рублей процентов. В ходе рассмотрения дела суд удовлетворил ходатайство «Даггаза» об отсрочке уплаты государственной пошлины, однако в итоговом акте отказал в иске в полном объеме.

В соответствии с решением суда, с ОАО «Даггаз» в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина по иску в размере 200 тысяч рублей.

Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» зарегистрировано в 2016 году в Махачкале. Основной вид деятельности предприятия — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Генеральный директор — Ризван Мурадов. Головная компания ПАО «Газпром». Выручка предприятия за 2024 год составила 14,9 млрд руб., убыток — 16 млрд руб. Предприятие работает в убытке с 2010 года. ОАО «Даггаз» зарегистрировано в 1993 году в с. Карабудахкент (Дагестан). Уставный капитал общества составляет 10,7 млн рублей. Основной вид деятельности — транспортирование по трубопроводам газа.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал о том, что Арбитражный суд Республики Дагестан возобновил производство по делу о взыскании с ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» свыше 1,28 млрд рублей долга и 466,9 млн рублей пеней в пользу ОАО «Даггаз». Согласно материалам дела, «Даггаз» требует взыскать с ответчика 1,28 млрд рублей задолженности за транспортировку газа за период с июля 2022 года по октябрь 2024 года, а также 466,9 млн рублей пеней.

Тат Гаспарян