В Сочи 29 и 30 сентября высота волн может достигать 1,8 метра. Из-за прогнозируемого ухудшения погоды глава Сочи Андрей Прошунин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По данным метеорологов, в городе и на федеральной территории «Сириус» ожидаются интенсивные осадки, усиление южного и юго-восточного ветра с порывами до 15–20 м/с. Также прогнозируются возможное формирование смерчей и волнение моря до четырех баллов.

Коммунальные, дорожные и спасательные службы перешли на усиленный режим работы. Руководителей организаций сферы гостеприимства и потребительского рынка, а также пользователей пляжей уведомили о непогоде. Им необходимо обеспечить безопасность отдыхающих и сохранность имущества.

Спасательные службы увеличили количество сотрудников дежурных смен. Усилен мониторинг оползневых участков, на территориях возможных подтоплений заранее проводятся работы на сетях ливневой канализации. Русла рек контролируют круглосуточно. Дорожные и коммунальные службы сформировали дежурные бригады для оперативной ликвидации возможных последствий непогоды.

Жителей и туристов призвали соблюдать меры предосторожности и по возможности отказаться от отдыха в горной местности и у воды.

29 сентября с 15:00 до 17:00 в удаленных населенных пунктах, а также вдоль рек и малых водотоков организуют звуковое информирование с помощью мобильных средств. С 17:00 до 19:00 проведут речевое оповещение жителей о порядке действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

Мария Удовик