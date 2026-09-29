Агрофирму «Ариант» оштрафовали за нарушение условий пользования недрами

Магнитогорская природоохранная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении ООО «Агрофирма „Ариант“» по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ (нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами). Организацию оштрафовали на 320 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Нарушения выявили после проверки ведомства. Компания имеет лицензии на добычу подземных вод. Однако установлено, что организация занималась добычей без действующей технической документации. Кроме того, предприятие не предоставило статистическую отчетность в территориальный фонд геологической информации в установленный законом срок.

Виталина Ярховска