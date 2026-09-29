В Отрадном вечером 29 сентября отключат холодную воду

В городе Отрадное Ленинградской области 29 сентября с 17:00 приостановят подачу холодной воды. Ограничение связано с плановой подготовкой объектов и сетей к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе областного Водоканала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воду отключат из-за плановой подготовкой объектов и сетей к отопительному сезону

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Воду отключат из-за плановой подготовкой объектов и сетей к отопительному сезону

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Водоснабжение восстановят после завершения работ. Точное время их окончания не уточняется.

В пресс-службе водоканала сообщили, что при необходимости жители могут заказать подвоз воды по телефону ситуационного центра предприятия: 8 (812) 409-00-01.

Карина Дроздецкая