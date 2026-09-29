В Завьяловском районе пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими

В Завьяловском районе Удмуртии в ДТП с участием двух автомобилей пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Удмуртии Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Авария произошла 27 сентября около 15:20 на четвертом километре дороги «Завьялово—Гольяны»—«Ижевск—Аэропорт». По данным ведомства, 43-летний водитель Lada Priora, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди автомобилем Chery Tiggo под управлением 45-летнего мужчины.

В результате травмы получили оба водителя, 40-летняя пассажирка Lada, а также 17-летняя девушка и 13-летний мальчик, находившиеся в Chery Tiggo.

Освидетельствование показало наличие у водителя Lada 1,213 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.