Глава Юрьянского района Игорь Шулаев решил уйти в отставку

Глава Юрьянского района Кировской области Игорь Шулаев сообщил о намерении оставить свой пост, передает пресс-центр правительства региона.

Губернатор региона Александр Соколов поблагодарил господина Шулаева за работу и отметил, что при нем была сформирована управленческая команда, а район показывает хорошие результаты по ряду направлений.

На должность главы Юрьянского района претендует Михаил Сандаков. Ранее он возглавлял Мурыгинскую думу.

Анна Кайдалова