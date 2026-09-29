Глава Юрьянского района Игорь Шулаев решил уйти в отставку
Глава Юрьянского района Кировской области Игорь Шулаев сообщил о намерении оставить свой пост, передает пресс-центр правительства региона.
Губернатор региона Александр Соколов поблагодарил господина Шулаева за работу и отметил, что при нем была сформирована управленческая команда, а район показывает хорошие результаты по ряду направлений.
На должность главы Юрьянского района претендует Михаил Сандаков. Ранее он возглавлял Мурыгинскую думу.