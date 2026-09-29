Летом этого года средняя стоимость ночи в объектах размещения Кировской области составила 4,8 тыс. руб., снизившись на 4% по сравнению с летом прошлого года. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области стоимость ночи в отелях снизилась на 4%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Кировской области стоимость ночи в отелях снизилась на 4%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В среднем по России стоимость ночи составила 6,3 тыс. руб., не изменившись за год. Таким образом, размещение в Кировской области в среднем обходилось на 1,5 тыс. руб. дешевле.

Снижение цен происходит на фоне роста внутреннего туризма и коротких поездок. До 20% бронирований внутри России приходилось на пятницу–воскресенье, еще 12% — на поездки внутри своего региона.

Анна Кайдалова