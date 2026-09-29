У жительницы Ленобласти изъяли более 80 тыс. пачек нелегальных сигарет и вейпов

Полиция пресекла продажу немаркированных сигарет и вейпов в Санкт-Петербурге. В организации незаконной торговли подозревают 46-летнюю жительницу Сертолова Ленинградской области. Общая стоимость изъятой продукции превысила 1 млн руб., сообщили в официальном Telegram-канале МВД России.

Основную часть товара полицейские обнаружили в частном доме на Колхозной улице в Парголово. Там хранилось более 75 тыс. упаковок сигарет и электронных систем доставки никотина без обязательной маркировки. Еще свыше 5 тыс. единиц аналогичной продукции изъяли из торгового павильона на Камышовой улице в Приморском районе Петербурга.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о приобретении, хранении и сбыте немаркированной продукции в особо крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Суд заключил подозреваемую под стражу.

Карина Дроздецкая