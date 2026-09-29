В Чувашии 15-летнего подростка обвинили в участии в террористической организации

В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Канаша. Его обвиняют в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сообщает СУ СКР по республике.

По версии следствия, с прошлого года по июнь этого года подросток, разделяя идеологию запрещенных международных террористических организаций, участвовал в их деятельности и пропагандировал террористические идеи.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Анна Кайдалова