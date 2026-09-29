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Судье калининградского арбитража не удалось оспорить возбуждение дела о взятке

Судья Арбитражного суда Калининградской области Сергей Ефименко не смог добиться отмены согласия на возбуждение в отношении него уголовного дела о взятке. Верховный суд РФ признал законным соответствующее решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), сообщили в пресс-службе ВС.

Общая сумма предполагаемой взятки составляла 2 млн рублей

Общая сумма предполагаемой взятки составляла 2 млн рублей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Общая сумма предполагаемой взятки составляла 2 млн рублей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Согласно материалам проверки, господин Ефименко через посредников должен был получить часть вознаграждения за решение в пользу одной из сторон дела о банкротстве. Общая сумма предполагаемой взятки составляла 2 млн руб. Судья, по материалам проверки, переносил заседание, чтобы у заинтересованной стороны было время собрать деньги.

В июле председатель СКР Александр Бастрыкин с согласия ВККС возбудил в отношении судьи уголовное дело о получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2024 году ответчица по арбитражному делу в рамках оперативно-разыскных мероприятий передала через троих посредников первый платеж в размере 1 млн руб. Из общей суммы предполагаемой взятки в 2 млн руб. непосредственно судье предназначались 500 тыс. руб.

После передачи денег сотрудники калининградского УФСБ задержали одного из посредников. В отношении всех троих посредников вынесены обвинительные приговоры, вступившие в законную силу.

Карина Дроздецкая

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