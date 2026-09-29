Банк инициировал банкротство дагестанского оптовика леса из-за долга 18,8 млн рублей

Арбитражный суд Дагестана ввел процедуру наблюдения в отношении махачкалинского ООО «АК АС» по заявлению банка: задолженность компании перед банком по трем кредитным договорам включена в реестр в размере 18,83 млн руб. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Согласно определению от 12 мая 2026 года по делу, наблюдение установлено сроком до 12 ноября 2026 года.

Делу предшествовала длительная история урегулирования: в ноябре 2024 года стороны заключили мировое соглашение, однако в январе 2025 года банк потребовал его расторжения из-за неисполнения обязательств. В декабре 2025 года соглашение официально аннулировали, и производство возобновилось.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «АК Ас» зарегистрировано в 2012 году в г. Махачкала (Дагестан). Основной вид деятельности — торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Уставный капитал компании составляет 20 тысяч рублей. Учредитель — Асиф Гаджикаибов. Выручка предприятия за 2024 год — 532,93 млн рублей, прибыль — 125,55 млн рублей.

Основанием для обращения в суд стала просроченная задолженность по трем кредитным договорам на общую сумму более 16 млн рублей. По итогам рассмотрения требований суд включил в реестр долг перед банком в размере 18,83 млн рублей: 14,86 млн рублей составляет основной долг, 2,5 млн рублей — проценты, 1,46 млн рублей — неустойка. Штрафные санкции и судебные расходы в совокупности около 774 тыс. рублей учтены отдельно и будут погашаться после выплаты основного долга.

Временным управляющим назначен Атай Баймурзаев, член Ассоциации МСРО «Содействие». Его ежемесячное вознаграждение установлено в размере 30 тысяч рублей за счет имущества должника. Руководителю АК АС Асифу Гаджикаибову предписано в течение 15 дней передать управляющему перечень имущества и бухгалтерскую документацию за последние три года.

На период наблюдения приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям и снимаются ранее наложенные аресты. Заседание по рассмотрению отчёта временного управляющего назначено на 12 ноября 2026 года.

Тат Гаспарян