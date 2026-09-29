Суд Казани оправдал экс-начальницу отдела госзакупок Минобрнауки Татарстана

Вахитовский районный суд Казани оправдал бывшую начальницу отдела обеспечения государственных заказов Минобрнауки Татарстана Анну Саматову и трех предпринимателей по делу об ограничении конкуренции при проведении госзакупок. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Анне Саматовой предъявляли обвинения в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, предпринимательнице Аделе Апаковой — в мошенничестве и легализации денежных средств. Кроме того, их и предпринимателей Гузель Кирамовой и Дмитрия Касимова обвиняли в ограничении конкуренции. Суд прекратил уголовное дело за отсутствием состава преступления.

По версии следствия, Анна Саматова в 2019 году сообщила предпринимателям о предстоящих закупках оборудования для учреждений образования. Следствие считало, что участники торгов действовали согласованно, а цена контрактов снижалась минимально. Общий ущерб от закупок оценивался в 60 млн руб.

Анна Кайдалова